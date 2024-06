Explosie veroorzaakt veel schade aan huis en auto's

Een explosie bij een huis aan de straat Dravik in Sprang Capelle heeft afgelopen nacht veel schade veroorzaakt, zowel aan het huis zelf als aan auto's. Dat laat de politie weten.

Hoeveel mensen er op het moment van de ontploffing in huis waren, is vooralsnog niet naar buiten gebracht. Maar er is volgens de politie niemand gewond geraakt.

Onderzoek

Waarmee de explosie veroorzaakt is, wordt uitgezocht.

Agenten hebben de omgeving afgezet en explosievenspecialisten werden opgeroepen.