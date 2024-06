Explosie verwoest huis en auto's, bewoner verrast: 'Ik heb geen vijanden'

Een explosie bij een huis aan de straat Dravik in Sprang-Capelle heeft vrijdagnacht veel schade veroorzaakt, zowel aan het huis als aan auto's. Zelfs bij de overburen ging door de ontploffing een raam aan diggelen.

De explosie vond rond kwart over drie 's nachts plaats. De bewoners werden wakker van de enorme knal. Het explosief was afgegaan bij een schuur voor het huis.

Hoeveel mensen er op het moment van de ontploffing exact in het getroffen huis waren, is vooralsnog niet naar buiten gebracht. Maar er is volgens de politie niemand gewond geraakt.

'Ik heb geen vijanden'

Waarmee de explosie veroorzaakt is, wordt uitgezocht. Agenten hebben de omgeving afgezet. Ook de brandweer, de GGD en de EOD werden opgeroepen.

De bewoner van het huis vermoedt dat de explosie is veroorzaakt door baldadige jeugd of dat er sprake is van een vergissing. Hij zegt geen vijanden te hebben.