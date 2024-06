Kinderen gewond bij ernstige botsing fatbike en auto

Twee kinderen zijn zaterdagmiddag in Breda gewond geraakt bij een ongeluk met een fatbike. De kinderen zaten op de elektrische fiets en botsten met een auto op de kruising van de Heerbaan met de Claudius Prinsenlaan. De bestuurder van de auto, een 25-jarige Zwollenaar, is aangehouden en zal getest worden op het gebruik van drank, drugs en medicijnen.

Een van de slachtoffers was onder de tien jaar oud, het andere kind tussen de tien en vijftien jaar oud. Dat laat de politie weten.

De politie spreekt over een 'ernstige aanrijding' die veel mensen op straat zagen gebeuren. De kruising is een belangrijke verkeersader in Breda.

Trauma-arts

Er landde een traumahelikopter bij de plek van het ongeval. Een van de twee kinderen werd op straat behandeld door een trauma-arts. Het kind is later met een spoedtransport overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam, zegt een politiewoordvoerder.

Het andere kind werd eerder al in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De straat is afgesloten en de politie doet onderzoek.

Slachtofferzorg

Veel mensen hebben de aanrijding zien gebeuren, meldt de politie. "Getraumatiseerde getuigen worden dringend verzocht contact op te nemen met slachtofferzorg via nummer 0900-0101", aldus een woordvoerder.

