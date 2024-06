Artsen slaan alarm om stijgend aantal ongelukken met fatbike

De fatbike is in opkomst en steeds vaker al scheurend in het straatbeeld te zien. Met alle gevolgen van dien, want het aantal ongelukken met de elektrische fiets met dikke banden neemt snel toe. Artsen slaan daarom alarm. “Als dit zich zo doorzet, dan zullen dit soort ongelukken met zwaar letsel snel toenemen”, zegt spoedeisende hulp arts Ithamar Dingjan.

Het aantal meldingen van ongelukken met fatbikes stijgt in rap tempo. Werden er in 2022 nog maar 7 ongelukken gemeld, vorig jaar waren dat er al 59. Tot nu toe waren er dit jaar 33 ongelukken waarbij een fatbike was betrokken. “Deze stijging is erg zorgwekkend”, vindt arts Dingjan. Door de snelheid die deze fiets kan halen, soms ook nog eens opgevoerd, gaat het vaak om zware ongevallen met bijvoorbeeld hersenletsel. “Dat is toch één van de grootste letsels die er is, met alle gevolgen van dien”, zegt Dingjan. Helmplicht

Hij pleit daarom voor maatregelen zoals een helmplicht, registratie of een rijbewijs zoals bij de scooter. "Dat zijn wel dingen waar je aan kunt denken." Naast ongelukken zorgen de veelal jonge fatbikers voor veel overlast. Dat vinden ook bezoekers aan het centrum van Den Bosch. "Je wordt er doodziek van. Het is hier een voetgangersgebied, maar je moet je best doen om zonder aangereden te worden aan de overkant te komen", zegt een winkelende man. "Je moet hier soms van de ene kant naar de andere kant rennen, anders wordt je aangereden", weet een vrouw. "Ze houden met niemand rekening. Het is ongelofelijk."