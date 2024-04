Steeds minder kinderen weten hoe ze veilig moeten fietsen: 'Zorgwekkend'

Het jaarlijks verkeersexamen voor kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool is vanaf april weer van start gegaan. Leerlingen door heel Nederland doen een theorie-examen en in de meeste plaatsen ook een praktijkexamen. Dat laatste examen is voor sommige kinderen steeds lastiger, ziet Veilig Verkeer Nederland (VVN): "Een zorgwekkende ontwikkeling."

"We zien steeds meer kinderen die geen idee hebben hoe ze veilig moeten fietsen. Of ze kunnen niet fietsen, of ze hebben geen fiets, of ze weten niet hoe ze zich in het verkeer moeten bewegen", vertelt Lufenda Miedema, al ruim veertien jaar werkzaam als projectleider voor VVN in Brabant. "Onze insteek is dat elk kind een diploma krijgt, maar het wordt soms wel heel lastig als een kind nog nauwelijks of nooit heeft gefietst."

Dat is volgens VVN onder andere te wijten aan ouders die hun kinderen steeds vaker met de auto naar school brengen. "Dan leer je niet hoe je zelfstandig veilig deel kunt nemen aan het verkeer."

En dat zien we ook bij basisschool De Borne in Tilburg. Een moeder brengt en haalt haar kinderen met de auto: "Het verkeer is echt niet veilig meer." Een oma is het daarmee eens: "Ik vind het te gevaarlijk om ze met de fiets te laten gaan."

Een andere moeder geeft aan dat ze nu met de auto is, maar dat haar kinderen regelmatig fietsen. "Maar soms heb ik daar geen tijd voor. Dan moet ik door naar mijn werk en dan lukt het niet."