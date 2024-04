Keano (12) heeft al een fatbike, maar niet voor zijn verkeersexamen

Fatbikes zijn dit jaar niet toegestaan op het verkeersexamen voor scholieren. "Heel vervelend, zo'n fatbike is heel fijn", zegt een balende Keano (12). Ondanks de stromende regen deden 280 kinderen uit groep 7 dinsdag examen in Valkenswaard. Leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen door heel Nederland doen vanaf april praktijkexamen.

"Het is niet veilig, maar het ligt eraan op welk stand je hem zet", vervolgt Keano, die voor de gelegenheid op een normale fiets moest. "Ik fiets heel veilig, dus ik denk dat ik het examen wel heb gehaald. Als ik thuis ben ga ik meteen weer op de fatbike", lacht hij.

Dikke banden

Een fatbike is een combinatie tussen een e-bike en een mountainbike. Deze fiets staat bekend om z'n stoere uiterlijk en dikke banden, maar ook vanwege overlast. Op sommige middelbare scholen barst het van deze fietsen en veel zijn er opgevoerd.

Zelfs op de basisschool kom je de peperdure fiets al hier en daar tegen. "Dat vind ik een heel jonge leeftijd", vertelt leerkracht Romée Hermans van groep 6/7 van basisschool De Grasspriet.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft besloten om fatbikes niet toe te staan tijdens het praktisch verkeersexamen. "Hoge snelheden kunnen leiden tot gevaarlijke situaties", zegt directeur Evert-Jan Hulshof. VVN ziet de fatbike niet als een geschikt voertuig voor het examen.

Makkelijker opvoeren

Elektrische fietsen zijn wel toegestaan op het examen. "De fatbike kan makkelijker worden opgevoerd dan de e-bike. Daarom is het dus veel gevaarlijker", legt Johan Heijnemans van de Valkenswaardse afdeling van VVN uit. Leerlingen moet hun e-bike voor het examen wel in een lage versnelling houden.



De 11-jarige Sem doet examen op een normale e-bike. "Het gaat iets sneller en is makkelijker fietsen. Fatbikes kun je veel makkelijker opvoeren en gaan nog sneller." Hij zou zelf wel zo'n dikke fiets willen. "Je kunt nog sneller, je kan iemand mee achterop nemen en ze zijn mooi."