De rollenbank wordt aan de lopende band afgeleverd (foto: Imke van de Laar). Onderdelen van de Dynostar staan in rijen te wachten om in elkaar gezet te worden (foto: Imke van de Laar). Volgende 1/3 Te snelle fatbikes en speedpedelecs vallen door de mand met deze rollenbank

Vijf jaar is eraan gewerkt, maar dan heb je ook wat. Dynostar in Roosendaal heeft een rollenbank ontwikkeld, waarmee beter dan ooit gecontroleerd kan worden of elektrische fietsen, fatbikes en speedpedelecs opgevoerd zijn. De politie bestelde 300 rollenbanken en die zijn bijna allemaal afgeleverd. Ondertussen staat de volgende klant al te wachten. “Een hele klus, dat zijn we niet gewend.”

Directeur Martijn Vos doet luchtig zijn verhaal, maar hij weet dat hij met zijn product goud in handen heeft. De overlast van te snelle fietsen lijkt met de dag groter te worden en dat vraagt om handhaving. De politie gaat hierbij vanaf deze maand gebruik maken van de Roosendaalse vinding. “Ik ben er heel blij mee en het maakt me trots”, glundert Vos.

"Door deze bank krijg je een maximaal meetresultaat."

“Het bijzondere aan deze rollenbank,” legt hij uit, “is dat hiermee beide wielen van een fiets kunnen worden aangedreven en dus ook gecontroleerd. Bij de vorige versie was dat alleen bij de achterband mogelijk. Nu krijg je het beste meetresultaat.” Vos’ bedrijf had bij de ontwikkeling de wind mee, omdat de vraag naar betere controlemethoden steeds groter werd. De afgelopen jaren nam het aantal gebruikers van elektrische fietsen toe. Daarmee steeg ook het aantal ongelukken en de overlast op wegen en fietspaden. “Daarom zijn we heel specifiek rollenbanken gaan maken voor e-bikes en speedpedelecs van verschillende formaten. We zijn ze gaan voorzien van spanbanden en we hebben ervoor gezorgd dat ze stabiel op een platform staan."

"Mobiel, licht van gewicht en zonder draden."

Dat niet alleen: de politie moet de apparaten ook gemakkelijk mee kunnen nemen naar plekken waar gecontroleerd gaat worden of fietsen een te hoge snelheid halen. Ook daarop is volgens Vos ingespeeld: “De rollenbank gemaakt van lichtgewicht materialen. Verder kan de rollenbank makkelijk in een auto vervoerd worden en werkt hij op een accu, draadloos dus.” Vos kan het zich goed voorstellen dat er maatregelen nodig zijn om de snelheid van fietsen terug te dringen. Met zijn vinding draagt hij eraan bij dat het veiliger wordt op de weg. “Ik ben zelf ook zestien geweest en weet dat mensen graag hardrijden, maar ik besef ook het verkeer steeds drukker wordt en dat controles nodig zijn. We kunnen niet alles zomaar laten gebeuren. Ik ben een ervaren motorrijder, maar je kunt wel eens verrast worden door de onvoorspelbare snelheid van een fiets.”

"De nood is zeer hoog, dit verbaast me wel."