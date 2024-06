Lize (11) componeert al zelf muziek: 'We gaan haar naam vaker horen'

Lize Bastiaens uit Oijen is pas elf jaar oud, maar maakt al zelf muziek. Ze is nu bekroond tot de allereerste Kindercomponist des Vaderlands is. De jury vond haar inzending het beste vanwege haar vele technieken. "Ik wil andere kinderen inspireren om ook te gaan componeren", zegt Lize, die uit een muzikale familie komt.

Met componeren begon ze op de laptop van haar broer. Dat deed ze met MuseScore, een muzieknotitiesoftware waarmee je direct kunt horen hoe je compositie klinkt. Soms schrijft Lize haar composities ook op papier, maar alleen als de laptop niet binnen handbereik is. "Ik heb nog geen vaste stijl", vertelt ze. "Ik houd zowel van jazz als klassiek. Later wil ik naar het conservatorium."

Thuis klinkt piano- en vioolspel door het hele huis. Lize speelt al bijna zes jaar lang een uur per dag viool. Ze krijgt zowel in haar eentje les als concertles. Maar daarnaast componeert ze dus zelf ook muziek.

Volgens een van haar docenten was het meteen duidelijk dat Lize goed was in wat ze deed. "Lize kwam op haar achtste bij ons binnen. Ze speelde toen net viool", zegt componist Remy Alexander. "Het was meteen duidelijk dat ze een groot talent was. Ze sprak en dacht in muziek."

Hij heeft dan ook veel vertrouwen in haar. "Ze wordt later een hele grote, als ik zie welke groei ze nu al doorgemaakt heeft. Als ze zich nog verder ontwikkelt, gaan we haar naam vaker horen."