Explosief tegen voordeur villa zorgt voor brand bij huis

Bij een villa aan de Heinsbergenstraat in Uden is zaterdagnacht brand uitgebroken nadat er iets tegen de voordeur werd gegooid. De politie heeft het over 'een mogelijk explosief' of 'iets met explosieve vloeistof' dat de brand heeft veroorzaakt.

De brand brak uit rond kwart over elf 's avonds. De bewoner laat aan Omroep Brabant weten dat er op het moment van de explosie niemand thuis was.

De brand die ontstond, was snel onder controle. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Ze is op zoek naar beelden uit de omgeving van de Heinsbergenstraat.

Opvallend is dat het huis waar de daders het op hadden gemunt het huis is naast de miljoenenvilla die de gevallen vastgoedmagnaat Roger Lips ooit in de straat liet bouwen. Deze luxe villa staat leeg. Even leek het er onlangs op dat dat huis verkocht was, maar de huidige eigenaar vond het bod van 3,3 miljoen euro dat bij een veiling was gedaan te laag.