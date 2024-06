Enorm luxe villa blijft onverkocht, geboden 3,3 miljoen euro is te weinig

Het luxe huis dat Roger Lips liet bouwen in Uden blijkt toch weer niet verkocht. De huidige eigenaar vindt de geboden 3,3 miljoen euro toch echt te weinig. Ooit was de villa 20 miljoen euro waard.

Wie Roger Lips nog niet kent, moet zich een ex-vastgoedmagnaat met een James Bond-huis voorstellen. Zijn villa aan de Heinsbergenstraat in Uden heeft een zwembad dat tevoorschijn komt met een druk op de knop, zes slaapkamers, vier badkamers, een bioscoop en een gigantische keuken. 20 miljoen was het waard, toen hij het in 2008 liet bouwen. Tot hij in 2013 failliet werd verklaard, de kiet verkocht en met zijn 14 auto's naar Dubai vluchtte.

Terwijl Lips geniet van zijn tijd in de Arabische Emiraten, zit het Openbaar Ministerie hem op de hielen. Lips zou faillissementsfraude hebben gepleegd en geld wit hebben gewassen. Samen met zijn vrouw werd hij ervan verdacht dat ze 11 miljoen hadden weggesluisd. In april dit jaar werd er vier jaar cel tegen hem geëist, maar hij werd vrijgesproken.

Ondertussen had de miljoenvilla in Uden al een andere bewoner. Maar nu de koper overleden is en zijn vrouw het huis voor haar te groot vond geworden, zette ook zij het huis te koop. Eerst voor 11 miljoen. Toen voor 7,5 miljoen. En uiteindelijk voor vijf miljoen.