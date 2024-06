Explosief tegen voordeur zorgt voor brand bij huis

Bij een huis aan de Heinsbergenstraat in Uden is zaterdagnacht brand uitgebroken nadat er iets tegen de voordeur werd gegooid. De politie heeft het over 'een mogelijk explosief' of 'iets met explosieve vloeistof' dat de brand heeft veroorzaakt.

Het is niet duidelijk of er zaterdagnacht iemand in het huis aanwezig was. Wel laat de politie weten dat er niemand gewond is geraakt. De brand die ontstond, was snel onder controle. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Ze is op zoek naar beelden uit de omgeving van de Heinsbergenstraat. De brand werd iets voor half een gemeld.