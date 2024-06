112-nieuws: brand in schuur • leeuwtje gevonden, politie zoekt baasje

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

8.20 Veel schade na brand in schuurtje bij huis Een brand in een schuurtje bij een huis aan de Hoflaan in Tilburg heeft vanochtend vroeg voor behoorlijk wat schade gezorgd. De brand brak rond zeven uur uit. Om de brand te kunnen blussen moest de brandweer volgens onze 112-correspondent meerdere deuren forceren. Op foto's is te zien dat de brand voor behoorlijk wat schade heeft gezorgd. Dit onder meer aan de schutting. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision. Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision.

07.25 Leeuwtje gevonden, politie zoekt baasje Een meisje heeft op de Straakvense Bosdijk in Helmond een baby leeuw gevonden. Ze zou het volgens de politie 'heel gaaf vinden als het lieve leeuwtje weer met haar of zijn baasje zou worden herenigd'. Is het leeuwtje van jou dan kun je je knuffel ophalen bij het politiebureau in Helmond. Tot die tijd passen de agenten op het leeuwtje, zo laat ze weten. De gevonden leeuw (foto X: politie basisteam Peelland).

07.00 Stroomkast en geparkeerde auto geramd Een automobilist heeft vannacht in Helmond een stroomkast aan gort gereden. Ook reed de bestuurder tegen een geparkeerde auto aan. De automobilist zou na het ongeluk volgens omstanders even zijn uitgestapt, weer in zijn auto zijn gestapt en er vervolgens vandoor zijn gaan. Een en ander gebeurde iets na half een op de Biesbosch in Helmond. Bij de actie verloor de bestuurder het nummerbord van zijn auto en het merkembleem. De politie weet dus in elk geval welke Mercedes ze zoekt. Na het ongeluk zaten enkele huizen zonder stroom. Enexis moest eraan te pas komen om de huizen weer van stroom te voorzien. Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision. Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision. Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision.

06.40 Gewonde bij steekpartij Bij een ruzie die uitmondde in een steekpartij in Breda is gisteravond laat iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee mannen aangehouden, zo laat ze weten. Lees hier meer Foto: Perry Roovers / SQ Vision. Foto: Perry Roovers / SQ Vision.