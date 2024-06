112-nieuws: restaurant doelwit van vernieling • leeuwtje gevonden

10.50

Een restaurant aan de Houtmarkt in Breda is vannacht het doelwit geworden van vernieling. In de deur van het restaurant zit een groot gat. Dit is volgens de politie vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk dat tegen het pand is gegooid. Ook is er een leus op de ruit geschreven. De politie onderzoekt wie er achter de vernieling en bekladding zit(ten) en wat de reden hiervan is.