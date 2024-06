Model Nicky Opheij bevallen van dochter: 'Uit een sprookjesboek geslopen'

Model Nicky Opheij uit Boekel is moeder geworden van een dochter. Dat laat ze weten op haar Instagram-pagina.

"Blonde haren blauwe ogen, uit een sprookjesboek geslopen. Tot over onze oren verliefd op onze dochter Luna School", zo schrijft Opheij. Het meisje is eerder deze week op woensdag 12 juni geboren.

Verloofd

De in Gemert geboren Opheij werd in 2014 bekend als winnares van Holland's Next Top Model. In 2020 presenteerde ze voor Omroep Brabant het programma Liefde is Overal, waarin ze in diverse plaatsen in onze provincie op zoek ging naar verhalen over de liefde.

Tegenwoordig is Opheij naast haar modellenwerk ook werkzaam als voedingsdeskundige en 'hormoonfactor coach'. Ze is verloofd met waterskiër Freek School.