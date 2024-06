Kinderen basisschool met de dood bedreigd, ouders houden kinderen thuis

Meerdere kinderen van basisschool IKC Regenboog in Oss zijn afgelopen vrijdag met de dood bedreigd. Dat gebeurde met een foto van vier kogels met de namen van de kinderen erop. Op een andere foto die ze ontvingen, zijn drie pistolen te zien.

Dat zegt een ouder met een kind op de school. Deze ouder heeft uit voorzorg haar kinderen maandag thuis gehouden. Dat geldt volgens deze ouder voor meer ouders van kinderen op de school in Oss. De politie geeft aan dat er meerdere aangiften zijn gedaan.

Een bestuurder van SAAM, de scholengroep waaronder de basisschool valt, wil maandagmiddag nog niks bevestigen. "We zijn nu de woordvoering aan het afstemmen met de gemeente Oss", laat de bestuurder weten. "Uit de ernst waarmee ik jouw telefoontje beantwoord, kan je genoeg afleiden." Hij zegt te werken aan een persbericht en komt later met een reactie.

De politie laat weten bezig te zijn met een onderzoek naar online bedreigingen die zijn geuit naar leerlingen van groep acht van de basisschool. "We nemen dat uiterst serieus en zitten er bovenop. We begrijpen de zorgen van de ouders. We staan in goed contact met de school. Er zijn inmiddels meerdere aangiften gedaan", zegt een politiewoordvoerder.

Telegram

De choquerende foto's zijn naar enkele kinderen gestuurd via berichtendienst Telegram. Kinderen op de basisschool hebben de foto's vervolgens naar elkaar doorgestuurd. Wie de berichten gestuurd heeft, is nog onduidelijk. Volgens de bezorgde ouder zou het gaan om een jongen die zelf niet op basisschool IKC Regenboog zit.