Man betast 8-jarig meisje en vlucht, politie toont beelden van verdachte

Even haar hondje uitlaten en daarna weer terug naar huis: dat is wat een 8-jarig meisje uit Breda van plan is wanneer het plots compleet misgaat. Een man loopt op haar af, pakt haar beet en betast haar vervolgens. Wie herkent de man op deze beelden?

Die vraag stelt de politie maandag in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Een en ander speelt op vrijdag 22 maart rond kwart voor vijf die middag. Een man loopt op het meisje af bij een speeltuin aan de Pottenbakkerstraat in Breda. Gillen

De man pakt haar vast en betast het meisje. Ze vraagt meerdere keren om daarmee te stoppen. Toch luistert de man niet en gaat hij door. Daarom besluit het jonge slachtoffer het op een gillen te zetten. Het blijkt effect te hebben: de man slaat op de vlucht en is nergens meer te bekennen. Tot nu toe is er nog geen verdachte opgepakt in de zaak. Signalement

De dader is een lichtgetinte man van tussen de 25 en 40 jaar oud, hij heeft een normaal postuur en is ongeveer 1.80 meter lang. Ook zou hij kort, lichtbruin haar hebben. Hij droeg die bewuste middag donkere kleding, maar vooral zijn groene schoenveters vallen op.