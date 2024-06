Willem ll speelt na 25 jaar weer ieder thuisduel voor een volle bak

Willem II heeft het komende Eredivisieseizoen niet te klagen over belangstelling. De voetbalploeg uit Tilburg speelt straks iedere thuiswedstrijd in een vrijwel uitverkocht Koning Willem II Stadion. De club heeft alle 10.750 seizoenkaarten verkocht en daarmee is het clubrecord uit 1999-2000 geëvenaard. Dat seizoen speelden de Tilburgers in de Champions League.

Al direct na de start van de vrije verkoop werd duidelijk dat seizoenkaarten bij de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie in trek waren. Nu ook de laatste 500 seizoenkaarten op de publiekstribunes zijn verkocht, kan het bordje 'uitverkocht' worden opgehangen. Business seats

Op de tribune met zogeheten business seats is nog wel plek, maar de verwachting is dat ook die kaarten snel de deur uitgaan. Vrije verkoop

In totaal zijn er 14.800 plaatsen beschikbaar, waarvan 800 in het uitvak. Voor Willem ll-supporters zonder seizoenkaart die toch graag een keer naar het stadion willen, blijft een klein achterdeurtje open. Zo'n 1000 plaatsen blijven beschikbaar via de losse kaartverkoop. Resale

Ook kunnen seizoenkaarthouders van de Tricolores hun kaart per wedstrijd beschikbaar stellen als ze zelf niet aanwezig kunnen zijn. Ze ontvangen daarvoor een vergoeding.