Voetganger ernstig gewond na aanrijding met auto

Een man is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Piuslaan in Eindhoven. De man stak te voet over en werd geraakt door een automobilist.

Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Heezerweg. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een traumahelikopter landde midden op de kruising. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De trauma-arts is met hem meegegaan. De Piuslaan is richting de Hugo van der Goeslaan voor een klein deel afgesloten voor onderzoek. Het verkeer kan er volgens de politie wel door. De verwachting is dat het onderzoek rond half acht is afgerond.

Foto: Dave Hendriks / SQ Vision