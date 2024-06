Bart stopt na hoop gedonder met Ruud Gullit-act

Na Nederland-Polen werd er woensdag niet alleen gesproken over de 2-1 winst van Oranje. Er was ook commotie over enkele supporters die op de tribune verkleed waren als Ruud Gullit. Sommige mensen vielen over de zwart geschminkte gezichten. Het leidde ook voor Bart van de Ven uit Breda tot vervelende reacties op internet en hij stopt daarom met zijn act als dubbelganger van de Ruud Gullit uit 1988. "Ik ben erg geschrokken", zo zegt hij.

Niet het identieke wedstrijdshirt, of de exact dezelfde Lotto voetbalschoenen, de aanvoerdersband of zelfs de dreadlocks leidde tot felle kritiek. Op internet struikelden de tegenstanders van de actie van Bart alias Rasta Ruud over het zwart schminken van zijn gezicht nadat hij dit weekend bij Omroep Brabant bekendmaakte zijn Ruud Gullit-act weer op te pakken tijdens het EK.

Een vorm van de racisme, zeggen de tegenstanders. Iets waar Bart van de Ven totaal niet aan had gedacht. "Het is nooit mijn intentie geweest om mensen voor het hoofd te stoten", zegt de Gullit-imitator. "Maar blijkbaar is er toch een hele groep die daar oprecht wat van vindt. Dat heeft mij aan het denken gezet en het is het me allemaal niet waard. Misschien heb ik me daarin vergist of is het bij mij een blinde vlek. Kwetsen is het laatste wat ik wil en daarom heb ik besloten om ermee te stoppen."

"Ik ben erg geschrokken van de reacties", vervolgt hij. "Dat hadden we natuurlijk al gezien bij de Zwarte Piet-discussie en dat kan ik goed volgen, uitgaande van een blanke man en donkere getinte hulpjes. Goed dat we dat anders hebben ingevuld. Maar dat dit ook speelt bij de imitatie en adoratie van een held had ik niet verwacht. Als John de Wolf in 1988 de held was geweest, had ik die zo goed mogelijk geïmiteerd. Maar toevallig was het Ruud Gullit die de geweldige kopbal maakte."