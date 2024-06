112-nieuws: brandstichting op hangplek • bestelbus met drugsafval gevonden

21.59

De politie heeft gisteravond in Leende op een privé parkeerterrein een bus gevonden met een lading drugsafval. De politie, een adviseur gevaarlijke stoffen en de gemeente zijn op de melding afgekomen. Ook de burgemeester is een kijkje komen nemen.

De bus is door de vering gezakt. Naar schatting staan er zo'n dertig vaten in de bus. Waarschijnlijk is er ook vloeistof uit de bus gelekt. De bus viel omstanders op omdat er geen kentekenplaten op zaten en omdat er een bijzondere geur hing. De bus afgelopen nacht geruimd. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is.