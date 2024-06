Jongen (16) rijdt te hard met fatbike: politie bekeurt hem opnieuw

Een 16-jarige jongen uit Eindhoven is dinsdag door de politie bekeurd, omdat hij te hard reed op een fatbike. De jongen heeft hier een paar maanden geleden ook al een boete voor gekregen.

Elektrische fatbikes mogen maximaal 25 kilometer per uur rijden. De fatbike van de jongen was opgevoerd, want de Eindhovenaar reed over de weg met 40 kilometer per uur.

De politie heeft zijn fatbike in beslag genomen en een proces-verbaal opgemaakt.

Petitie tegen opgevoerde fatbikes

Deze dinsdag hebben zo'n vijftig gemeenten en organisaties een petitie over fatbikes aangeboden aan de Tweede Kamer. Onder meer de gemeenten Roosendaal en Eindhoven roepen hierin op om iets te doen aan opgevoerde fatbikes. Ze maken zich grote zorgen, omdat de opgevoerde snelle fietsen op steeds meer plekken leiden tot grote onveiligheid in het verkeer.

