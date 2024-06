Dit is waarom er geen minimumleeftijd voor fatbikes komt

Het aantal ongelukken waarbij jongeren op fatbikes betrokken zijn neemt toe. Zaterdag raakten er nog twee jonge meisjes uit Breda zwaargewond toen ze met hun fatbike in botsing kwamen met een auto. Er gaan stemmen op om een minimumleeftijd in te stellen voor fatbikes, maar volgens onderzoekers is dat juridisch niet mogelijk.

Uit cijfers van kenniscentrum VeiligheidNL blijkt dat er in 2022 zeven fatbikebestuurders op de spoedeisende hulp belandden. In 2023 waren dat er al 59 en alleen al in de eerste vier maanden van dit jaar waren er 33 ongelukken. Als het in dit tempo doorgaat, komen we volgens onderzoekers in 2024 uit op zo'n 100 ongelukken.

Onder 16 geen fatbike

VeiligheidNL pleitte daarom onlangs voor een verbod van de fatbike voor kinderen jonger dan 16 jaar. "Deze jonge doelgroep is onvoldoende in staat om risico's goed in te schatten, waardoor zij zowel voor zichzelf als voor andere weggebruikers onnodige risico's nemen", zo meldde het kenniscentrum.

Twee jonge meisjes op een fatbike raakten zaterdag gewond na een ongeluk in Breda: