'Doe iets aan opgevoerde fatbikes', gemeenten trekken aan de bel bij Kamer

De maat is vol. De gemeenten Roosendaal en Eindhoven roepen samen met zo'n vijftig andere gemeenten uit Nederland de Tweede Kamer op iets te doen aan opgevoerde fatbikes. Zij vinden dat opgevoerde fatbikes op steeds meer plekken leiden tot grote onveiligheid in het verkeer.

"Helaas gaat het veel te vaak met mis opgevoerde e-bikes, en dan met name de fatbikes", is te lezen in de petitie. Deze is ondertekend door in totaal vijftig gemeenten, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, VeiligheidNL en Artsen Voor Veilig Fietsen. De petitie wordt dinsdag aangeboden aan de Tweede Kamercomissie infrastructuur en Waterstaat.

De ondertekenaars zeggen zich grote zorgen te maken over de verkeersveiligheid. Ze zegen afgelopen maanden daarom ook al meerdere keren demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) te hebben gevraagd om aanvullende maatregelen tegen de snelle fatbikes.

De groep ziet graag een drietal maatregelen. Zo willen ze een verbod op de verkoop van opgevoerde fatbikes. Verder moet er een minimumleeftijd komen voor de snelle fietsen en moet er snel een landelijke voorlichtingscampagne komen om mensen te wijzen op de gevaren van een opgevoerde fiets.

Minimumleeftijd juridisch lastig

Een minimumleeftijd voor fatbikes instellen is lastig. Uit onderzoek van Sweco bleek eerder dat het juridisch niet haalbaar is. Dat komt omdat het moeilijk is om juridisch onderscheid te maken tussen fatbikes en andere e-bikes. Een minimumleeftijd zou dan meteen voor alle e-bikes gelden.

In de petitie zeggen de ondertekenaars zich bewust te zijn van de juridische vraagstukken. "Maar de praktijk laat zien dat er grote risico’s zijn op ernstige ongevallen waarbij vaak jonge kinderen tussen 10 en 14 jaar betrokken zijn. Het invoeren van een minimumleeftijd voor alle e-bikes is daarom hard nodig", zo staat in de petitie.

Eind vorig jaar schreven 45 burgemeesters, waaronder die van Roosendaal en ’s-Hertogenbosch, ook al een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarin ze pleitten voor een minimumleeftijd voor alle e-bikes.

Ongelukken nemen toe

Uit cijfers van VeiligheidNL bleek onlangs dat het aantal ongelukken waarbij jongeren op fatbikes betrokken zijn, toeneemt. Zo belandden er in 2022 zeven fatbikebestuurders op de spoedeisende hulp. In 2023 waren dat er al 59 en alleen al in de eerste vier maanden van dit jaar waren er 33 ongelukken. VeiligheidNL pleitte daarom ook al voor een verbod van de fatbike voor kinderen jonger dan zestien jaar.

Zaterdag raakten twee meisjes van 8 en 13 jaar oud op een fatbike gewond bij een ongeluk in Breda. Of het hier gaat om een opgevoerde fatbike is niet bekend.

Twee jonge meisjes op een fatbike raakten zaterdag gewond na een ongeluk in Breda: