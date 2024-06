112-nieuws: jonge vrouw rijdt tegen boom • arbeidsmigranten in aanhanger

20.16

Bij een controle zijn afgelopen week drie arbeidsmigranten gevonden die in een aanhanger in Waalwijk woonden, dat meldt het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant in een persbericht. De controles werden gehouden tussen 10 en 19 juni. Naast de arbeidsmigranten die in een aanhanger woonden, zijn er nog meer overtredingen aan het licht gekomen in meerdere plaatsen.

In totaal werden er op 53 locaties controles uitgevoerd door toezichthouders van de gemeenten, netbeheerder Enexis, de brandweer en de Koninklijke Marechaussee.

In Oisterwijk zaten drie arbeidsmigranten in een woonunit waar van alles mis was: er hingen overal elektrakabels en stopcontacten los. Ook hadden ze er last van ongedierte. Omdat het er zo vies en onveilig was, zijn de bewoners meteen ergens anders ondergebracht.

Niet alleen in Waalwijk en Oisterwijk werden onveilige of illegale situaties ontdekt. Ook in Dongen, Goirle en Gilze-Rijen moest het BIT na controles ingrijpen. Ook hier had het te maken met onder andere de brandveiligheid in de woningen.