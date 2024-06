112-nieuws: vertraging op A67 • gewonde na ongeluk

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Omroep Brabant experimenteert met het laten presenteren van artikelen met behulp van AI. Hierdoor kunnen we met weinig moeite mensen bereiken die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen of liever video’s kijken. De inhoud is gemaakt door journalisten en is geen vervanging voor echte presentatoren. Reageren? Mail ons: [email protected].

16.30 Dak van distributiecentrum ingestort Het dak van een distributiecentrum in Veghel is vanmiddag rond half vier ingestort. Het pand staat aan de Amert. Volgens een woordvoerder van de brandweer is niemand gewond geraakt. Er werd gewerkt aan het dak. In combinatie met de grote hoeveelheid water die vandaag gevallen is, is een deel van het dak ingestort. "Iedereen is uit het pand en de situatie is inmiddels veilig", zo laat een woordvoerder van de brandweer weten. Foto: AS Media

16.20 Wateroverlast in Geldrop Een automobilist in een Mercedes oldtimer is vanmiddag gestrand in het water onder een viaduct aan de Eindhovenseweg in Geldrop. Door hevige regenval stond er flink wat water op de weg. De Mercedes van ruim vijftig jaar oud kon al het water niet verdragen en strandde. De eigenaar heeft uiteindelijk met behulp van een andere auto de wagen eruit gekregen. Het overige verkeer ondervond minder hinder van het water.

15.54 Vertraging op A67

13.45 Gewonde na ongeluk Een bestuurder is gewond geraakt bij een ongeluk met een trekker. Dat gebeurde op de Oudedijk in Odiliapeel. De auto is flink beschadigd geraakt. De weg is afgesloten. Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. Foto: Marco van den Broek/SQ Vision.

13.17 Politie ziet hond met prikband De politie in Deurne heeft vandaag een baasje met een hond zien lopen die een opvallende zwarte halsband droeg. Na controle bleek het om een prikband te gaan. Deze zijn sinds 2018 verboden. De band wordt vernietigd en het baasje heeft een proces-verbaal gekregen. Foto: politie Deurne/Instagram.

11.45 Invallen in Tilburg In meerdere panden in Tilburg zijn vanochtend invallen geweest. Het gaat onder meer om een woning aan het Visserijplein en een shoarmazaak aan de Korvelseweg. De invallen waren vanwege een witwasonderzoek. Hier lees je er meer over Foto: SQ Vision.

10.09 Afrit A58 dicht na ongeluk Op A58 van Breda naar Tilburg is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De vangrail is op meerdere plekken beschadigd en er is vloeistof gelekt over de weg en in de berm. De afslag Tilburg Reeshof is daarom dicht. Dit duurt tot halverwege de middag, volgens de ANWB. Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

07.50 Bestuurder gewond na ongeluk Op de Nieuwkuijkseweg in Helvoirt is een ongeluk gebeurd tussen een busje en een bakwagen. De bestuurder van het busje is gewond geraakt. Een traumahelikopter is aanwezig. Hier lees je meer over het ongeluk Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

00.20 Brandstichting op hangplek in Roosendaal Bij de brandweer kwam gisteravond twee keer een melding binnen van een brand aan de Elisadonk in Roosendaal. De eerste keer was het loos alarm. Bij de tweede melding stonden bij een hangplek twee boomstronken in brand. Brandweerlui hebben het vuur geblust. In de omgeving van de brand was niemand meer te bekennen. Een naastgelegen pand raakte niet beschadigd. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision.

21.59 Bus met drugsafval gevonden De politie heeft gisteravond in Leende op een privé parkeerterrein een bus gevonden met een lading drugsafval. De politie, een adviseur gevaarlijke stoffen en de gemeente zijn op de melding afgekomen. Ook de burgemeester is een kijkje komen nemen. De bus is door de vering gezakt. Naar schatting staan er zo'n dertig vaten in de bus. Waarschijnlijk is er ook vloeistof uit de bus gelekt. De bus viel omstanders op omdat er geen kentekenplaten op zaten en omdat er een bijzondere geur hing. De bus is afgelopen nacht geruimd. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Foto: Rico Vogels / SQ Vision Foto: Rico Vogels / SQ Vision