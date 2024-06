Veel meer vrouwelijke wetenschappers kiezen voor technische universiteit

Op de technische universiteit in Eindhoven, de TU/e, is het aantal vrouwelijke wetenschappers dat instroomt nu gelijk aan het aantal binnenkomende mannelijke collega's. Eerder was maar 30 procent van de nieuwkomers voor dergelijke functies vrouw.

In de afgelopen vijf jaar is het aantal vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf van de TU/e gestegen van 134 naar 208. Speciaal programma

In 2019 begon de organisatie een speciaal programma om meer vrouwen aan boord te krijgen. Mannen maken daardoor in eerste instantie geen kans op een deel van de functies. "Het programma heeft als belangrijkste kenmerk dat voor aangewezen wetenschappelijke vacatures alleen vrouwen kunnen reageren gedurende de eerste zes maanden van de werving", legt de onderwijsinstelling uit. "Dat deed bij de introductie internationaal veel stof opwaaien. Het doel is niet alleen het bevorderen van gelijke waardering en kansen voor vrouwen en mannen, maar ook het verhogen van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een divers personeelsbestand leidt tot betere strategieën, creatievere ideeën en snellere innovatie", voegt de TU/e eraan toe. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Rector van TU/e wil meer lesgevende vrouwen op universiteit