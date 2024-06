Help! Er komen 300 schapen op me af. Wat te doen?

De een schrikt van je en springt weg, de ander gaat brutaal een poging doen je schoenen op te eten. De 2500 schapen van herder Tom Mennen en zijn familie uit Helenaveen zijn deze zomer een stuk vaker te zien op De Peel. En dus worden wandelaars in het steeds drukker wordende natuurgebied vaker met grote aantallen schapen geconfronteerd. Helaas krijgen Tom en zijn hond Tess niet altijd begrip.

De paden in De Peel zijn net zo belangrijk als het natuurgebied zelf. Zeker nu het sinds corona een stuk drukker is geworden, tenminste zo ervaart Tom Mennen het. Met meerdere herders, kuddes en honden hopen ze het pijpenstro en de berkenbomen een beetje in toom te houden. Tom runt samen met zijn vader en broer Schapenbegrazing Mennen, een vrij groot bedrijf in Helenaveen.

Deze zomer komen de herders veel op de paden om die ook te begrazen. “Als je De Peel niet zou begrazen, dan zou het binnen de kortste keren allemaal bos worden”, zegt hij. Wat hem betreft zijn de vele schapen dus hard nodig.