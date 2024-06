Deze campagne moet voedselverspilling tegengaan: 'Kijk, ruik en proef'

Fabrikanten en supermarkten gaan gezamenlijk de houdbaarheidsvermelding op voedingsmiddelen verduidelijken. Verpakkingen krijgen een logo om voedselverspilling tegen te gaan. Een heel scala aan bedrijven hebben zich aangesloten bij de Coalitie Houdbaarheid, op initiatief van onder meer de stichting Tegen Voedselverspilling in Veghel.

Een datum op een pak melk of vla. Na die datum gooien veel consumenten zonder schroom het product in de gootsteen. Zonde, vinden deze bedrijven. Want vaak is het product nog prima te eten. De stichting Tegen Voedselverspilling heeft daar nu samen met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie en TooGoodToGo een oplossing voor bedacht.

Verschil THT en TGT mag nog duidelijker

De leden van de Coalitie Houdbaarheid (onder andere Jumbo, Albert Heijn, FrieslandCampina en Unilever) willen consumenten duidelijker informeren over het verschil tussen Ten Minste Houdbaar Tot (THT) en Te Gebruiken Tot (TGT) en hoe je hiermee om moet gaan.

Uit onderzoek blijkt al vele jaren dat minder dan de helft van de Nederlanders weet wat het verschil is. Na de THT- datum kan de kwaliteit, zoals de smaak, geur of kleur van het product, achteruitgaan. Als de THT-datum verstreken is, is het product vaak nog prima eetbaar. De consument kan dit zelf bepalen door te kijken, ruiken en proeven. Dit in tegenstelling tot de TGT-datum, die datum is wel de laatste dag waarop je het product nog veilig kunt gebruiken.

Van campagne naar verpakking

In 2020 is een campagne van Samen Tegen Voedselverspilling gestart om het verschil tussen de houdbaarheidsdatums uit te leggen en hoe ermee om te gaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat meer duidelijkheid op de verpakking consumenten meer vertrouwen geeft om producten ook na de datum op te eten