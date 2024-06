Dak distributiecentrum stort in, tunnel onder water: flinke overlast regen

Er is veel wateroverlast door de grote hoeveelheid regen die vandaag naar beneden komt. Op verschillende plaatsen in de provincie kan het water geen kant op. Zo is in Veghel een dak van een distributiecentrum ingestort.

Het dak stortte rond half vier in, het gaat om het pand van Ahrend kantoorartikelen aan de Amert. Volgens een woordvoerder van de brandweer is niemand gewond geraakt. Volgens een woordvoerder van de brandweer werd er gewerkt aan het dak. "In combinatie met de grote hoeveelheid water die vandaag gevallen is, is een deel van het dak ingestort. Iedereen is uit het pand en de situatie is inmiddels veilig."

Foto: AS Media

Foto: Sander van Gils / SQ Vision

In Veldhoven moesten wegwerkers plotseling stoppen met hun werk omdat er zo'n grote hoeveelheid regen viel. Alle apparatuur moest in allerijl verzet worden om te zorgen dat het droog bleef. In korte tijd stond de straat blank. Ook een nabijgelegen huis aan de Donkerepad staat onder water. De brandweer is aanwezig om het water weg te pompen naar het nabijgelegen beekje de Gender.

Wateroverlast in Veldhoven (foto: Rico Vogels / SQ Vision).

Wateroverlast in Veldhoven (foto: Rico Vogels / SQ Vision).

Wateroverlast in Veldhoven (foto: Rico Vogels / SQ Vision).

Een automobilist in een Mercedes oldtimer strandde dinsdagmiddag in het water onder een viaduct aan de Eindhovenseweg in Geldrop. De Mercedes van ruim vijftig jaar oud kon al het water niet verdragen en kwam stil te staan. De eigenaar heeft uiteindelijk met behulp van een andere auto de wagen eruit gekregen. Andere automobilisten konden wel veilig door het water te rijden, zij kregen geen last van natte voeten.