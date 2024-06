Niet iedereen is blij met beperking van eigen drank op populair festival

Niet iedereen is blij met het besluit van de organisatie van Brand Parkies om het aantal consumpties dat mensen zelf mogen meenemen aan banden te leggen. Voor het eerst mogen bezoekers van de gratis zomerconcerten in het Bredase stadspark Valkenberg maximaal twee drankjes meenemen. Gevreesd wordt dat de laagdrempeligheid van het evenement verdwijnt. "Niet iedereen kan 3,40 euro neerleggen voor een drankje."

Onbeperkt lurken aan zelf meegebrachte rosé behoort tot het verleden op de gezellige en altijd drukke zomerse dinsdagavonden in het Valkenberg. Twee eigen pilsjes kan nog wel, maar drie niet meer. Dan moet je naar de bar. De maatregel is volgens de organisatie nodig om het evenement financieel in de lucht te houden en de veiligheid te waarborgen.

"Ik snap het wel", zegt Janine die haastig door het park loopt. "Maar ik vind het jammer, want dat gaat me geld kosten. Twee drankjes is wel wat weinig hoor, haha. Best kans dat ik dan een keer oversla." Daan, ook een liefhebber van het zomerse muziekspektakel, is stelliger. "Dan kom ik niet meer. Alles is al zo verschrikkelijk duur tegenwoordig." Rosalie is weer milder: "Je krijgt al gratis muziek, dus dat is al mooi. En het is té gezellig om te laten schieten."

De gemeente Breda stelt het stadspark nog altijd gratis ter beschikking aan de organisatie en verleent de benodigde vergunning. De huisregels bepaalt de organisatie daarom zelf en het college van B en W laat de hele discussie dan ook aan zich voorbijgaan.

"De afspraak is dat de organisator het meebrengen van eigen drank gedoogt", zo laat een woordvoerder weten. "Zolang het niet in glas is verpakt. Over de grootte van eigen consumpties en/of de hoeveelheden heeft de gemeente geen uitspraken gedaan. Het is een besluit van de organisator en het handhaven ervan is dan ook de verantwoordelijkheid van de organisator."