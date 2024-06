Belabberd zomerweer: 'Even door de zure appel heen, het wordt vanzelf beter

We raken niet uitgepraat over het belabberde weer van dit jaar. De zon is in geen velden of wegen te bekennen, de BBQ staat te verpieteren en het is een eeuwigheid geleden dat we op terras hebben gezeten. Terwijl het pijpenstelen regende, peilde onze verslaggever René van Hoof op het busstation van Veghel de vakantieplannen van de Brabanders.

De zomervakantie is in aantocht. Reisbureaus maken overuren om de geplande vakanties in Nederland om te boeken naar zonnigere oorden. In een regenachtig Veghel voeren de paraplu's de boventoon. "Of ik al vakantieplannen heb?", herhaalt een vrouw vanonder haar plu de vraag van onze verslaggever. "Nee, nog niet. Maar gezien het weer zal het wel richting zon worden: Frankrijk of Italië. Als het beter weer wordt, dan wil ik wel overwegen om in Nederland te blijven."

"Het weer is goed voor de natuur: de tuin staat er mooi bij."

Een man op leeftijd heeft geen vakantieplannen. "We blijven lekker in Nederland. We amuseren ons wel. Ik ga niet naar de zon. Ik ben roodharig en dan kan ik beter niet in de zon zitten." De man schetst ook zijn ideale zomerweer: "Iets minder regen en wat meer zon. Aan de andere kant is de regen goed voor de natuur. De tuin staat er goed bij. Het is mooi groen." Via de Route du Soleil naar de zon is voor mensen in Veghel toch een stuk aantrekkelijker dan een plek op een camping met typisch Nederlands weer: wind en regen. "Zaterdag ga ik plannen voor de vakantie maken. Het kan Nederland worden, maar ik verwacht dat het buiten Europa wordt. De regen doet niemand goed. Ik ben flexibel', zegt een andere vrouw.

"Ik sla een jaar over, zit in een verbouwing."

"Het is hier helemaal niks met het weer", zegt een heftruckchauffeur. "Ik ga in de bouwvakvakantie naar Turkije. In het dorp waar ik vandaan kom is het lekker warm." Een aangename temperatuur, dat is voor een vrouw de reden om naar Spanje of Marokko te gaan. "Vorig jaar was het in Nederland heerlijk weer. Nu is het anders. Wij combineren familiebezoek en vakantie. In Marokko is het klimaat anders. Er waait ook een fris briesje. Het is er aangenamer." Maar in Veghel zijn ook thuisblijvers, zoals twee mannen met baarden. "Dit jaar geen vakantie. Ik zit midden in een verbouwing en sla een jaar over. Ik leef wel mee met de mensen die op de camping zitten. Dit jaar is het weer anders. Het zou wel fijn zijn als het een keer droog is."

"Ik snap wel dat mensen op zoek zijn naar een last-minutereis."