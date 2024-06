Geld, drugs, wapens en dure auto's gevonden bij invallen: vier aanhoudingen

Bij politie-invallen dinsdag in Tilburg zijn vier mannen opgepakt die worden verdacht van drugshandel en witwassen. Er vonden gelijktijdig invallen in Marbella (Spanje) plaats.

Volgens de politie zijn de invallen in 'nauwe samenwerking' met de Spaanse Policia Nacional gedaan. In Tilburg werden vijf huizen en twee bedrijven binnengevallen, waaronder een shoarmazaak aan de Korvelseweg.

Vier mannen zijn aangehouden (in de leeftijd van 33 tot 67 jaar). Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een bende die cocaïne verhandelde en geld witwaste.

Er zijn verdovende middelen gevonden, zoals cocaïne en synthetische drugs. Ook vond de politie twee vuurwapens en 'forse contante geldbedragen'. Ten slotte is er beslag gelegd op twee dure auto's.

Volgens de politie is het onderzoek nog in volle gang. In Marbella zijn twee huizen doorzocht en werd vooral hasj gevonden. Spaanse agenten, die ter plekke werden ondersteund door Nederlandse collega's, hebben ook gegevensdragers en administratie meegenomen.

Politie en justitie kwamen de verdachten op het spoor door onderschepte cryptoberichten. Die waren via Sky ECC verstuurd, dat in 2022 is opgerold.

De verdachten moeten vrijdag voor de rechter-commissaris verschijnen.