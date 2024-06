Huis van Annelies compleet onder water door regen: 'Alles staat op z'n kop'

Het huis van Annelies Goorden en haar man uit Veldhoven is dinsdag door de vele regen compleet onder water gelopen. Het stond centimeters hoog, meubelstukken dreven door het huis. Tot diep in de nacht is de brandweer bezig geweest om het water weg te pompen. Nu, een dag later, is de schade aan het familiehuis goed zichtbaar.

"Het stinkt hier verschrikkelijk, ik wil gewoon niet binnen zijn", zegt Annelies terwijl ze door haar huis loopt. Het water is inmiddels weg, maar alles is nog nat. De ruimte wordt gevuld door het geluid van apparaten die de boel droog moeten blazen. "Het is een grote puinhoop."

Uit onmacht ging ze maar op de tafel zitten. Ze was bang dat ze via het water geëlektrocuteerd zou kunnen worden. Annelies belde de hulpdiensten en haar man. "Ik zat daar tenminste veilig, tot ze me kwamen helpen." Terwijl ze om zich heen keek, zag ze kleren en meubelstukken door de ruimte drijven. "Schoenen en speelgoed kwamen voorbijdrijven", verzucht de bewoonster.

Ze ontdekte de overstroming dinsdagmiddag, toen ze terugkwam van de supermarkt. Ze zag dat de straat blank stond en wist genoeg. "Ik dacht alleen maar: hoe zal het nu binnen zijn?" Annelies ging via een zijdeur naar binnen en zag dat het water haar huis binnenstroomde. "Het water golfde gewoon naar binnen, via de achterdeur."

Ze zijn tot half twee 's nachts bezig geweest om het huis leeg te pompen. Sindsdien heeft Annelies nauwelijks geslapen. Alles in het huis is nog nat. Ze vertelt dat ze een la van haar kledingkast opende om schone kleren te pakken, maar ook daar zat een laag water in. Toen haar dochter langskwam om te vragen of ze spullen in veiligheid kon brengen, gaf Annelies de as van haar moeder mee. En in haar tuin wijst ze op een stuk ingezakte tegels. "Alles staat op z'n kop, dat zie je wel."

Het huis waar ze met haar man woont, zit al ruim honderd jaar in de familie. Annelies is er na de dood van haar ouders gaan wonen. "Het betekent heel wat voor ons. Het voelt heel fijn. Maar ik ben er wel klaar mee dat we steeds ellende over ons heen krijgen." Dit is namelijk niet de eerste keer dat haar huis is overstroomd. Een tijdje terug stroomde water binnen via de badkamer. Al was de schade toen niet zo groot als nu.

De bewoonster wijst naar een wadi, in de buurt van hun huis. Dat is een lagergelegen stuk grond dat is aangelegd om water in op te vangen. Maar het huis van Annelies en haar man ligt lager dan die wadi. Dinsdag zat de wateropslag overvol, vertelt Annelies. Het regenwater dat daar niet meer in paste, stroomde dus via de straat zo haar huis in.

"We zitten op het laagste punt, dus als er met die bak iets gebeurt, krijgen wij alles over ons heen", vertelt de bewoonster. Ze hoopt dat de gemeente Veldhoven er iets aan gaat doen. "En verder is het afwachten wat de verzekering kan doen. Dus het is allemaal nog heel spannend of er wat opgelost kan worden. Maar het is geen leuke spanning."

De straat van Annelies stond blank: