Met dood bedreigde basisschoolleerlingen liepen geen gevaar, zegt politie

De leerlingen van basisschool IKC De Regenboog in Oss die eind vorige week online met de dood werden bedreigd, liepen geen gevaar. Dat concludeert de politie woensdag na onderzoek. Volgens de politie werden de dreigende berichten via Snapchat verstuurd van buiten Europa door een minderjarige jongen.

Een online ruzie tussen een van de leerlingen en de bedreiger was de aanleiding. Ze hadden via social media al langer contact met elkaar, ze hebben elkaar nooit in het echt gezien. De bedreiger verspreidde online foto's van kogels met de namen van meerdere leerlingen. De ouders deden aangifte. "Er is dus vast komen te staan dat de verzender van de online berichten niet in Nederland is of is geweest", meldt de politie.

De politie zegt rekening te houden met de jonge leeftijd 'van alle betrokkenen' en daarom verder terughoudend te zijn met informatie.

"De ouders die aangifte deden en de school zijn op de hoogte gebracht van deze conclusies. Uiteraard blijven we in nauw contact staan met de ouders, school en de gemeente en blijven we alert."

Overigens ging op WhatsApp het gerucht rond dat er een verdachte jongeman bij de school in Oss zou zijn gezien. Daar is volgens de recherche geen sprake van.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Moeder doet aangifte na bedreiging op school Oss: 'Zoon zei niks uit angst'