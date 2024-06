Moeder doet aangifte na bedreiging op school Oss: 'Zoon zei niks uit angst'

Voor een moeder van een van de bedreigde kinderen van basisschool IKC Regenboog in Oss was het schrikken. Haar zoons naam staat op de foto met kogels die meerdere kinderen die op de basisschool zitten afgelopen vrijdag via Telegram ontvingen. Een foto die sinds die dag rondgaat op WhatsApp en Telegram. "Hij wil nu het liefst thuis zijn", zegt ze. Zelf heeft ze inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Basisschool IKC Regenboog en de bijhorende kinderopvang zijn sinds dinsdag dicht. Een besluit dat werd genomen nadat het nieuws over de bedreigingen naar buiten kwam. Naast een foto met kogels met namen van leerlingen erop, ontvingen leerlingen via Telegram een foto met daarop drie pistolen.

"Er was geen directie paniek omdat het om iets zou gaan tussen de leerlingen."

De moeder van de jongen die bedreigd is, vertelt dinsdag anoniem dat haar zoon uit angst de foto's niet met haar heeft gedeeld. De school had haar vrijdag geïnformeerd over gevallen van online bedreigingen op de school. "Maar ze gaven de indruk dat het om iets draaide tussen leerlingen onderling. Daardoor was er niet direct paniek. De politie zou ermee bezig zijn." Toen de moeder daarna de foto zag met de naam van haar zoon op een van de kogels, heeft ze meteen de school gebeld. "We wilden weten of het veilig was om maandag op schoolkamp te gaan. Dat was zo, volgens school."

De foto van de kogels die de kinderen ontvingen (om privacyredenen hebben we de namen weggehaald).

Volgens de moeder zouden zo'n vier kinderen zijn bedreigd. Daarnaast zijn meerdere meisjes lastiggevallen. De dader is volgens de moeder een oudere jongen die geen leerling is op de school. Waarom hij de bedreigingen heeft geuit, weet ze niet. Ze heeft maandag aangifte gedaan bij de politie, net als enkele andere ouders. De leerlingen van IKC Regenboog zijn uiteindelijk maandag niet op schoolkamp gegaan. In plaats daarvan hebben ze activiteiten gedaan op een andere plek. De school heeft daarbij de moeder niet geïnformeerd over waar dat was en de leerkracht was volgens haar niet bereikbaar. "Dat vind ik absurd in deze situatie." De moeder is boos over het gebrek aan communicatie van de school. Ze denkt erover om daar een klacht over in te dienen.

"Hij wilde dinsdag niet met andere kinderen spelen."