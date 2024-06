School blijft voorlopig dicht nadat kinderen met de dood werden bedreigd

Basisschool IKC Regenboog en de bijbehorende kinderopvang in Oss blijven voorlopig uit voorzorg dicht, zo laat een bestuurder van de overkoepelende scholengroep weten. Dat besluit is genomen nadat vrijdag meerdere leerlingen van de basisschool met de dood werden bedreigd.

Ook laat de bestuurder van SAAM, de scholengroep waaronder de basisschool valt, maandagmiddag weten dat er een onderzoek naar de bedreigingen loopt. "Meer kan ik nu niet zeggen. Onze aandacht gaat nu uit naar het op de hoogte brengen van de ouders."

In een verklaring van SAAM is te lezen dat de school voorlopig gesloten blijft. "De gemeente Oss en de politie doen er alles aan om de bedreigingen zo snel mogelijk te laten stoppen. We openen IKC Regenboog weer als we samen met de gemeente voldoende vertrouwen hebben in een veilige omgeving voor kinderen." Voor kinderen die thuis niet opgevangen kunnen worden regelt SAAM (nood)opvang.

Online bedreiging

De politie bevestigde eerder maandagmiddag al dat er onderzoek wordt gedaan naar online bedreigingen van leerlingen uit groep acht van de basisschool. Meerdere ouders hebben inmiddels aan Omroep Brabant laten weten dat ze via de mail zijn geïnformeerd door de school. Volgens ouders stond niet in de mail dat het zou gaan om kogels.

Meerdere buurtbewoners laten aan onze verslaggever die in Oss is weten dat de basisschool nogal een slecht imago heeft. Dat zijn vooral mensen van wie de kinderen niet (meer) op school zitten. De bedreiging was al bekend in de buurt. “Ach ja, we zijn een volkswijk hè”, laat een buurtbewoner weten.

Kogels met namen van kinderen

Afgelopen vrijdag ontvingen meerdere kinderen uit groep acht van de school in Oss foto's van kogels. Op de kogels stonden de namen van kinderen. Op een andere foto die ze ontvingen, zijn drie pistolen te zien. De politie doet nu onderzoek naar de bedreigingen. "We nemen dat uiterst serieus en zitten er bovenop. We begrijpen de zorgen van de ouders. We staan in goed contact met de school. Er zijn inmiddels meerdere aangiften gedaan", zegt een politiewoordvoerder.