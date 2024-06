Drie jaar cel voor gevluchte DHL-chauffeur om fataal snelwegongeluk

Vrachtwagenchauffeur Alexander S. uit Noord-Macedonië moet drie jaar de cel in voor zijn rol in een dodelijk ongeluk op de A2 bij Best. Een 73-jarige bestuurder van een bestelbus kwam daarbij om het leven. Of de truckbestuurder daadwerkelijk de cel ingaat, is de vraag. S. kwam niet opdagen bij de zitting.

Sami Kappe Geschreven door