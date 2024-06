Eis: 9 jaar cel tegen Finn H. voor doodschudden 7 weken oude baby Livio

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in de rechtbank in Breda negen jaar cel geëist tegen Finn H. (21) uit Breda voor het doden van zijn zeven weken oude baby LIvio. Hij wordt ervan verdacht het kindje met kracht heen en weer te hebben geschud en zijn hoofd ergens tegenaan te hebben geslagen. Zelf ontkent hij dat.

Finn H. uit Breda zei in de rechtbank dat hij op 29 maart 2023 in paniek raakte, omdat de baby zijn ogen niet opende, kreunde en geen fles wilde. "Ik heb hem geprobeerd wakker te schudden." Toen de moeder schrok van hoe koud hij was en bleek hij zag, belde ze de huisartsenpost. Twee dagen later overleed het jongetje in het ziekenhuis, terwijl er op 28 maart nog niets aan de hand leek te zijn.

Hij bleek onder meer vier gebroken ribben en hersenletsel te hebben. Dat laatste moet volgens de arts zijn ontstaan in de nacht van 29 maart. H. legde zijn zoontje toen in bed en haalde hem er als eerste weer uit. De kans dat de verwondingen zijn toegebracht is volgens deskundigen veel groter dan dat het om ongelukken gaat. "Ik heb geen idee wat er is gebeurd", zei de verdachte zelf.

In een emotioneel gesprek met zijn moeder biechtte hij wel op dat hij zijn zoontje 'had geschud'. De moeder van het slachtoffertje verzocht haar ex om de hele waarheid te vertellen. "Het had hem gesierd als hij hier op de rechtbank openheid gaf", zei de officier van justitie.

Onder toezicht

Volgens het OM is het H. die geweld heeft gebruikt tegen het lichaam en hoofd van zijn zoontje. Daarmee zou hij het risico hebben aanvaard dat hij zou overlijden. De officier eist ook dat hij na zijn gevangenisstraf onder toezicht blijft staan.

De verdachte en de vrouw kregen al eerder een kind samen. Dat was een makkelijkere baby, volgens H. De periode na de geboorte van de tweede baby was heel stressvol, vertelde hij. Hij verklaarde ook dat hij de baby eens per ongeluk had laten vallen toen deze vijf en een halve week oud was.

'Moeder was agressor'

Volgens zijn advocate is het niet duidelijk geworden dat H. voor het dodelijk letsel zorgde. De moeder was juist de agressor, zou blijken uit appjes. "Er is niet onderzocht wat zij die nacht deed." Ze wil vrijspraak.

De uitspraak is op 11 juli.

