Pauw zit al een maand op dak: 'Ze schreeuwt iedereen om vijf uur wakker'

Een pauw zit al vier weken op het dak bij Niek en Jacqueline Coolen uit Bakel. De gevederde vriend wandelt onafgebroken op en neer. Vangen wil maar niet lukken, ondanks een zelfgebouwde pauwen-val. "Ze schreeuwt iedereen wakker om vijf uur 's ochtends", lacht Niek, bij wie de pauw al wekenlang te gast is.

IJsberen, dat is de voornaamste bezigheid van de pauw. Het onverwachte bezoek stond ineens op het dak van het gezin in Bakel. "Na vier dagen zijn we haar maar gaan voeren, want het beestje moet blijven leven." En kennelijk heeft ze het naar haar zin, want ze komt er nauwelijks meer vanaf.

"Het is heel gezellig. We zijn dikke maatjes. We hebben wat te zien", glundert Jacqueline. Toch is het maar de vraag of de buren ook zo blij zijn. "Om vijf uur 's ochtends begint het concert. Dat kan zomaar een half uur duren", lacht Niek, die het zelf geen enkel probleem vindt.

De dierenambulance, de gemeente, sociale media en pauwen-kenners uit de buurt: het stel heeft alle experts opgetrommeld. Maar niemand kon hen helpen. Ook was het beestje niet van iemand uit de buurt. "We hebben inmiddels iemand die haar wil hebben. Alleen vangen blijkt nog niet zo gemakkelijk."