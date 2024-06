Breda zet boa's en lichtmasten in tegen overlast park Valkenberg

De gemeente Breda gaat tot en met augustus vier extra boa's inzetten om park Valkenberg vlakbij het station veiliger te maken. Ook komen er tijdelijk twee extra lichtmasten in het park, vlakbij het hoofdpad. En verschillende bankjes in het park worden tijdens de zomer verwijderd, in de hoop dat groepen hangjongeren en drugsdealers ergens anders heen gaan. Het afgelopen jaar nam het aantal meldingen over overlast in het park enorm toe.

"We hopen dat door deze maatregelen het veiligheidsgevoel in dit gebied toeneemt. Daarbij ligt de focus op de aanpak van straatintimidatie en het tegengaan van het dealen van drugs," zegt wethouder Eddie Förster. Na de zomermaanden komt de gemeente met een aanpak voor de langere termijn. Wie van het station naar het centrum wil lopen, moet door het park heen of omlopen. Maar in het park is veel overlast van zwervers, wildplassers, drugsdealers en hangjongeren die anderen lastig vallen, aldus de gemeente. Die overlast is niet nieuw, maar het laatste jaar nam het aantal meldingen bij de gemeente en de incidenten die de politie telde, fors toe.

Bij de cijfers zijn allerlei meldingen meegenomen, waaronder diefstal van fietsen, inbraak, drugs- en drankoverlast, straatintimidatie, overlast door mensen met verward gedrag, overlast door dak- en thuislozen, geluidshinder, wildplassers en (hang)jongeren. Registraties door politie: 2020: 711 2021: 1295 2022: 1707 2023: 1954 2024 t/m april: 712 Burgers die melding doen bij gemeente: 2020: 185 2021: 355 2022: 744 2023: 973 2024 t/m april: 364 Cijfers Toezicht en Handhaving: 2020: 240 2021: 351 2022: 977 2023: 1012 2024 t/m april: 531