'Zombie' Vincent van Gogh jaagt Suske en Wiske de stuipen op het lijf

Boeken, films, mokken, sokken en nu zelfs ook een stripboek over Vincent van Gogh. In ‘Vincent van Grroaâargh!’, doemt de kunstschilder op als zombie in een nieuw avontuur van Suske en Wiske. Het verhaal speelt zich af in het Franse Auvers-sur-Oise waar Vincent overleed. Toch kozen de makers om hun strip te beginnen in Zundert, de plek waar van Van Gogh werd geboren.

In het stripboek neemt Lambik Suske en Wiske, tante Sidonia en Jerom mee op vakantie. Ze logeren in dezelfde herberg waar Vincent van Gogh verbleef. Wanneer het ’s nachts onweert, ziet Wiske een onheilspellende schim in de regen. Het blijkt de geest van Vincent van Gogh die op mysterieuze wijze verschijnt als een zombie. Snel daarna verandert de vrolijke vakantie in een bloedstollend avontuur.

Ron Dirven, directeur-conservator van het Van Gogh Huis, is trots op het eindresultaat. “Als kunstschilder wilde Van Gogh werk maken dat voor iedereen toegankelijk was. Hij zag zijn schilderijen daarom liever in een café hangen dan in een salon. Ik vind het daarom mooi dat er een link is gelegd tussen Van Gogh en een populaire strip als Suske en Wiske.”

De aflevering van Suske en Wiske over Van Gogh is een hommage aan de bedenker van de striphelden, Willy Vandersteen. Schrijver Luc Cromheecke en tekenaar Charel Cambré werden hiervoor gevraagd door de uitgeverij. Het stripboek over Van Gogh is het zevende eerbetoon in de reeks.

“Ik ben een scenarist die vooral grappige verhalen schrijft. Dat is moeilijk bij een tragische figuur zoals Vincent van Gogh. Ik bedacht me daarom dat we het helemaal anders aan moesten pakken. Ik had een zombieverhaal rond Van Gogh in mijn hoofd en een familie nodig om het verhaal te vertellen. Toen Charel met idee van Suske en Wiske kwam, was dat een geschenk uit de hemel”, aldus Cromheecke.

Wat Dirven betreft komt er een vervolg op de strip met een avontuur in de omgeving van Zundert. Tekenaar Cambré. "Zeker en vast, daar moeten we ons dan in gaan verdiepen. We gaan dan ook Zundert een dag of vier onveilig maken, net zoals we dat in Auvers-sur-Oise gedaan hebben.”