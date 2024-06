112-nieuws: auto maakt koprol • controle bij supermarkten

15.44

De politie is op zoek naar de vermiste 24-jarige Filip David. Hij wordt vermist sinds de nacht van 14 op 15 juni 2024 omstreeks twaalf uur. Hij is voor het laatst gezien in het centrum van Vierlingsbeek ter hoogte van de supermarkt Plus. Hier is ook zijn fiets aangetroffen. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van Groeningen. Filip David is te herkennen aan een blauwe hoodie, grijs/zwarte korte broek, grijs met rode sneakers en een grijze backpack. Hij is 1.80 meter en heeft bruine haren en bruine ogen. Hij verplaatst zich mogelijk te voet. Voor informatie over deze vermissing kunt u contact opnemen met de politie via 0800-6070.