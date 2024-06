Politie valt panden binnen voor een onderzoek naar mensensmokkel

De Arbeidsinspectie heeft donderdagochtend samen met de FIOD en de politie meerdere panden in Tilburg doorzocht voor een onderzoek naar mensensmokkel. Zo werd een huis aan de Kardinaal van Enckevoirtstraat binnengevallen. De Arbeidsinspectie heeft het onder meer gemunt op een man die lid is van een crimineel netwerk dat mensen uit Moldavië naar Nederland haalt en ze hier illegaal laat wonen en werken.

De actie bij het huis aan de Kardinaal van Enckevoirtstraat komt voort uit een strafrechtelijk onderzoek. Waar de Arbeidsinspectie op deze locatie precies naar op zoek was, kon een woordvoerder donderdag niet zeggen. Agenten hebben op de ramen en deuren gebonkt en dachten dat er iemand in het huis was. Na een doorzoeking van het huis bleek er niemand aanwezig te zijn.

Wel zijn er 'digitale gegevensdragers', een auto en papieren in beslag genomen. Behalve op meerdere locaties in Tilburg is er naar informatie gezocht op plekken in Oss en Maastricht.