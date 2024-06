Komende week wordt het 28 graden: 'De zomer gaat losbarsten'

Kijk je uit naar echt zomerweer? Dan heeft Floris Lafeber van Weerplaza goed nieuws voor jou. Komende week loopt de temperatuur op tot liefst 28 graden, zo verwacht hij op basis van de weerkaarten. "Het begin van die week verloopt zonovergoten."

Tot die tijd is het nog wel een beetje doorbijten. Zo krijgen we donderdagmiddag te maken met een mix van vrij veel hoge wolkenvelden bij een temperatuur van 22 graden. "Er is wel af en toe wat ruimte voor de zon, maar die bewolking wordt in de loop van de middag wat dikker. Daaruit kan dan verspreid over de provincie een enkele regen- en onweersbui ontstaan, met lokaal veel regen in korte tijd", weet Floris. "Maar de meeste regen- en onweersbuien zijn weggelegd voor later in de avond en de nacht."

Ook vrijdag hebben we nog met een aantal buien te maken. "Maar dan wordt het in de loop van de dag geleidelijk wat droger met wat meer ruimte voor de zon."

DIT VIND JE VAST OOK BOEIEND:

Belabberd zomerweer: 'Even door de zure appel heen, het wordt vanzelf beter