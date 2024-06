Weer minder mensen gevaccineerd, vooral ouderen minder geprikt

Het aantal gevaccineerde Brabanders is weer gedaald in vergelijking met vorig jaar. Vooral bij oudere leeftijdsgroepen vanaf 9 jaar werd er minder geprikt. Het aantal mensen in Brabant met vaccinaties is dus weer iets lager dan vorig jaar. Dat deelt het RIVM in een jaarlijks verslag. Opvallend is dat in een paar gemeentes de vaccinatiegraad flink steeg, terwijl in diezelfde gemeentes de vaccinatiegraad vorig jaar juist kelderde.

Het aantal mensen dat hun kinderen laat vaccineren daalt al een aantal jaar. Het RIVM gaf vorig jaar aan dit komt door het wantrouwen tegenover de overheid en vaccinaties, mede veroorzaakt door de coronacrisis. Toch is het aandeel gevaccineerde kinderen redelijk hetzelfde gebleven met vorig jaar. Vooral in leeftijdsgroepen vanaf negen jaar zijn er minder mensen gevaccineerd. Dat is niet overal het geval: in een paar gemeentes steeg de vaccinatiegraad flink. Dalende vaccinatiegraad

Boekel en Hilvarenbeek zijn daarmee koplopers, terwijl vorig jaar Boekel juist achteraan liep qua vaccinatiecijfers. In Boekel steeg de vaccinatiegraad met 16,8 procent en in Hilvarenbeek met 17,7 procent. In de rest van de provincie daalde het aandeel gevaccineerden. In gemeenten zoals Breda, Roosendaal en Loon op Zand daalde de vaccinatiegraad ten opzichte van vorig jaar fors. Nuenen, Gerwen en Nederwetten kelderde het hardst. In die gemeente lag de vaccinatiegraad 7 procent lager dan in 2023.

Anonieme vaccinaties

Hoewel de cijfers een duidelijk beeld geven hoe er gevaccineerd wordt per gemeente, geeft het RIVM aan dat het om een schatting gaat. Dat komt omdat veel mensen er voor kiezen om anoniem gevaccineerd te worden. Zij geven dan geen toestemming aan het RIVM om aanvullende gegevens zoals een geboortejaar mee te nemen in een onderzoek. Deze anonieme vaccinaties tellen dus niet mee in het jaarverslag omdat daar niet te achterhalen is of het om een baby, een peuter, een kleuter of een tiener gaat. Gezondheidsdiensten maken zich al geruime tijd zorgen over de dalende vaccinatiecijfers. De GGD's streven naar een vaccinatiegraad van 90 tot 95 procent. Dit is nodig om de gehele bevolking goed te kunnen beschermen tegen besmettelijke ziektes.