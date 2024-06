Dankzij sinterklaascadeau werd Roos een grootheid op 1 wiel

Roos Seegers is in ‘eenwielerland’ wereldberoemd. De 25-jarige Alphense werd al drie keer wereldkampioen en hoopt daar volgende maand tijdens het WK in Amerika een titel aan toe te voegen. Haar topsportcarrière begon allemaal dankzij een sinterklaascadeautje. “Het is nog steeds een hobby, maar hij is een beetje uit de hand gelopen.”

In het indoor skatepark in Tilburg is een meisje tricks aan het oefenen op haar eenwieler. Ze komt uit Taiwan en is een jaar in Nederland om te trainen met Roos. “Ik werd door haar benaderd en dacht eerst dat het een grap was. Maar toen ze echt voor de deur stond, besefte ik dat ze het meende. Onlangs kwamen er nog twee verzoeken uit Taiwan binnen om een maand hier te trainen. Ik vind het bijzonder.”

In het wereldje is Roos een grootheid. Na Europese titels in 2017 pakte ze in 2022 de wereldtitels street (een parcours), flatland (trucjes op de grond) en longjump. Tijdens het WK in Amerika hoopt ze opnieuw op goud. “Vooral op het onderdeel street. Als het niet lukt, geen probleem. Het mooie is dat we elkaar niet als concurrenten zien, maar als vrienden.”