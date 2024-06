Nog nooit deden zoveel mensen mee aan deze klimaatbewuste wielertocht

De Climate Classic, een jaarlijks wielerevenement om 'klimaatbewuste keuzes' te promoten, gaat vrijdag met een recordaantal deelnemers van start. In totaal stappen 2500 mensen op de fiets, laat Stichting Cycling 4 Climate weten. De startlocaties zijn in Breda en De Bilt. Van daaruit kunnen de deelnemers uiteenlopende afstanden fietsen. De langste route is 375 kilometer en gaat van Breda naar Groningen.

Mensen die meedoen aan de wielertocht vullen een 'klimaatbelofte' in. Het idee is dat ze daarin aangeven "met welke persoonlijke leefstijlaanpassingen" zij een bijdrage willen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Waterbesparend en plantaardig

De organisator doet een paar suggesties, zoals meer plantaardig voedsel eten, een waterbesparende douchekop gebruiken of - in lijn met het evenement - vaker fietsen in plaats van de auto nemen. "Ook kun je kijken welke van je spullen een tweede leven kunnen krijgen of hoe duurzaam de kleding is die je voor deze zomer verwacht te kopen." Het is de vijfde editie van de Climate Classic. Voor het eerst laten deelnemers zich ook sponsoren om geld op te halen voor de organisatie Wetlands International. Die zet zich in voor bescherming en herstel van natte natuurgebieden, zoals veengebieden, rivierdelta's en kustlijnen. "Een miljard mensen zijn van deze gebieden afhankelijk voor hun water, voedsel en transport. Bovendien slaan gezonde wetlands extreem grote hoeveelheden CO2 op", legt stichtingdirecteur Samuel Beltman uit. De opbrengst stond een dag voor de 'klimaatklassieker' op ruim 75.000 euro.