Lars en 155 andere lange mensen vinden elkaar bij de Kopstoot Kompanen

Je kop stoten aan deuren of jezelf opvouwen in een vliegtuigstoel. Lars van Dorst uit Roosendaal is maar liefst 1 meter 98 en loopt letterlijk tegen problemen aan. Samen met 155 andere lange Brabanders heeft hij zich verenigd in de ludieke groep 'Kopstoot Kompanen'. Op de nationale dag van de lange mensen, deze vrijdag, komen ze weer bij elkaar in Den Bosch. "Ze noemen me vaak giraf", lacht hij.

"Speel je basketbal? Hoe is het weer daarboven?" De 23-jarige Lars kan wel lachen om de grappen die hij naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Toch ziet hij ook veel voordelen: "Je hebt altijd uitzicht! Ook ben ik nooit mijn vrienden kwijt", lacht hij. Zo'n 2000 lange landbewoners hebben elkaar gevonden en in 2017 verenigd als de Kopstoot Kompanen. Lars heeft een WhatsApp groep met 155 andere Brabo's op hoog niveau. "We hebben zelfs een lange wachtlijst." Ze borrelen samen, wisselen tips uit over waar je bijvoorbeeld kleren moet kopen en maken ludieke stickers met de tekst: stoot hier je kop.

"Vriendin van 1 meter 60 was onhandig."

Ook een vriendin met de lengte van popster Arianne Grande was niet aan Lars besteed. Hij zocht toch meer iemand van zijn eigen niveau, qua lengte. "Ooit had ik een vriendin van 1 meter 60. Dat was niet handig", lacht de luchtige Lars. Hij vond de liefde van zijn leven dan ook op een borrel van de Kopstoot Kompanen. "Zij is 1 meter 90. We zijn onafscheidelijk!"

"Japanners wilden met me op de foto."

Een vakantie in Japen was ook een bijzondere ervaring. "Ik liep overal tegen lampen aan en balken in tempels. Mensen staarden me aan en wilden met me op de foto." Toch wil hij niet te hoog van te toren blazen, als het gaat om voordelen van zijn lengte. Het heeft ook dieptepunten om zo lang te zijn. "Bedden en kleding kopen is lastig. Vliegen met Ryanair is niet te doen voor mij. En ik moet me vaak opvouwen in de auto." Volgens groeiprognoses in zijn kindertijd zou hij mogelijk 2 meter 8 kunnen worden. Van groeiremmers wilde hij niks weten. Desondanks kijkt hij vooral positief (omlaag) naar de wereld. "Ik heb veel vrienden aan onze club overgehouden. Je weet niet wat je mist!", zegt hij trots over zijn lengte, waar hij nooit op uitgekeken raakt. Onze verslaggever (1 meter 75) had wat moeite met het fotograferen van Lars: