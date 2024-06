Het Draaiend Huis heeft nieuwe motor en rails nodig

De volledige technische installatie van Het Draaiend Huis in Tilburg moet worden vervangen, wil het kunstweer weer gaan draaien. Dat meldt de gemeente na schriftelijke vragen. Het kunstwerk werd een maand geleden stilgezet, omdat het huis niet meer veilig kon draaien.

Het Draaiend Huis is het werk van kunstenaar John Körmeling. Wie vanuit Waalwijk Tilburg binnenkomt, ziet het kunstwerk sinds 2008 staan aan de Hasseltrotonde. De eengezinswoning draait, als alles het doet, elk uur een rondje op de rotonde.

Eind mei werd Het Draaiend Huis onmiddellijk stilgezet. Tijdens een reguliere controle bleek dat de technische installatie kapot was. De gemeente verwacht dat er een nieuwe motor en rails moeten komen, meldt Omroep Tilburg. Specialisten bekijken nu hoeveel de reparatie precies moet gaan kosten. Na de zomer moet daar meer duidelijkheid over komen.

Gevoelig onderwerp

Het kunstwerk is een politiek gevoelig onderwerp in Tilburg. Afgelopen jaren zijn er vijf reparaties uitgevoerd, in totaal goed voor zo'n 150.000 euro. Regulier onderhoud heeft afgelopen jaren nog eens zo'n ton gekost. Een deel van de gemeenteraad is daarom niet blij met het kunstwerk.

Oppositiepartij LST heeft, als tegenstander van het kunstwerk, in mei vragen gesteld aan het college van B en W. Factievoorzitter Hans Smolders vindt namelijk dat het tijd is dat het huis voor eens en voor altijd stil wordt gezet.

De gemeente laat weten het daar niet mee eens te zijn. "Wij zien het Draaiend Huis als toegevoegde waarde voor het cultureel erfgoed in Tilburg. Het kunstwerk wordt gezien als een van de meest opmerkelijke realisaties van rotondekunst in Nederland", zo reageert de gemeente.

En als de gemeente dit wel zou willen, zou het niet eens mogelijk zijn om het huis voor altijd stil te laten zetten. Het feit dat het kunstwerk beweegt, hoort bij het werk en valt dan ook onder het auteursrecht van de kunstenaar.

'Verspilling van belastinggeld'

Fractievoorzitter Smolders van LST protesteert al jaren tegen de hoge kosten die het kunstwerk met zich meebrengt. Hij vindt het een gigantische verspilling van het belastinggeld. "Dat Het Draaiend Huis als cultureel erfgoed wordt genoemd, geeft duidelijk aan hoe groot de afstand tussen de meeste Tilburgers en het college van B en W is", meent Smolders.

