112-nieuws: twee auto's botsen na voorrangsfout • scooterrijdster overleden

11.12

Een vrouw die op weg was naar een psychiatrische instelling is vanochtend op de Ringbaan Zuid in Tilburg overreden door een politieauto. Een agent reed over haar been nadat de vrouw zichzelf uit de auto had laten vallen. Ze is daarbij lichtgewond geraakt. De agenten waren naar haar onderweg omdat ze weggelopen was uit een instelling. Ze zagen haar lopen vlak voor de oprit van de A58 en besloten niet op een ambulance te wachten. Ze namen haar mee in de politieauto, waar de vrouw zich kort daarna uit liet vallen. Ze moest daarna alsnog mee met de ambulance, die haar naar het ziekenhuis bracht.